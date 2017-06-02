中国票据市场：转贴利率本周变动不大，6月上行空间仍在但幅度有限

路透北京6月2日 - 端午假期影响本周仅三个交易日，中国票据市场转贴利率变动不大，但进入6月初收票机构有所增多且多以电票交易为主。6月资金面仍存不确定性，而且美联储加息在即，国内公开市场逆回购利率势必跟随上调，所以转贴利率犹存上行空间。

上海一银行交易员说，“这周也就三天，价格和节前差不多，一年国股电票（国有、股份制银行承兑的电子票据）转贴利率大致维持在4.90%附近，资金有紧但还好，不过6月份还难说呀，美联储看来要再加息了。”

她并表示，月初收票机构有所增多，但月内资金面担忧挥之不去，眼下票据价格料保持平稳；不过资金面紧张局势仍不容小觑，而且美联储加息后，中国央行预计亦将跟随上调逆回购利率，所以票据价格还是有上行空间的。

“但上行幅度我觉得也是有限，现在大多都电票了，中小银行接入很方便，收票需求还是有，而且如果银行为了应对季末考核，收票热情也会更高。”她补充称。

端午假期后首周三个交易日，中国银行间流动性整体平稳，央行公开市场操作以对冲到期为主，惟受缴税清缴扰动，全周逆回购仍实现小幅净投放，彰显央行维稳资金面姿态。随着进入6月，面对跨季资金价格居高不下、MPA（宏观审慎评估）考核临近、去杠杆及监管趋严等多种因素，市场对流动性趋紧的担忧再现。

业内人士认为，月初影响因素有限，公开市场仍维持平滑操作，不过随着半年末时点临近，预计央行届时会加大投放力度并增加跨季资金品种操作，其中包括MLF续做和重启28天期逆回购操作等，故预计6月资金面将有惊无险。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。