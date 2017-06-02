中国票据市场：转贴利率本周变动不大，6月上行空间仍在但幅度有限

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京6月2日 - 端午假期影响本周仅三个交易日，中国票据市场转贴利率变动不大，但进入6月初收票机构有所增多且多以电票交易为主。6月资金面仍存不确定性，而且美联储加息在即，国内公开市场逆回购利率势必跟随上调，所以转贴利率犹存上行空间。
上海一银行交易员说，“这周也就三天，价格和节前差不多，一年国股电票（国有、股份制银行承兑的电子票据）转贴利率大致维持在4.90%附近，资金有紧但还好，不过6月份还难说呀，美联储看来要再加息了。”
她并表示，月初收票机构有所增多，但月内资金面担忧挥之不去，眼下票据价格料保持平稳；不过资金面紧张局势仍不容小觑，而且美联储加息后，中国央行预计亦将跟随上调逆回购利率，所以票据价格还是有上行空间的。
“但上行幅度我觉得也是有限，现在大多都电票了，中小银行接入很方便，收票需求还是有，而且如果银行为了应对季末考核，收票热情也会更高。”她补充称。
端午假期后首周三个交易日，中国银行间流动性整体平稳，央行公开市场操作以对冲到期为主，惟受缴税清缴扰动，全周逆回购仍实现小幅净投放，彰显央行维稳资金面姿态。随着进入6月，面对跨季资金价格居高不下、MPA（宏观审慎评估）考核临近、去杠杆及监管趋严等多种因素，市场对流动性趋紧的担忧再现。
业内人士认为，月初影响因素有限，公开市场仍维持平滑操作，不过随着半年末时点临近，预计央行届时会加大投放力度并增加跨季资金品种操作，其中包括MLF续做和重启28天期逆回购操作等，故预计6月资金面将有惊无险。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。
全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为