中国票据市场：转贴利率本周明显上行，因资金趋紧及同业监管力度加大

路透北京4月21日 - 中国票据市场转贴利率本周明显上行，资金面趋紧以及监管力度加强致银行压缩报表，市场收票热情低迷。交易员表示，本周面临缴税高峰，且银监会连续发文加强银行同业业务监管，流动性紧张的同时银行出票为主，利率随之上行。

他们指出，银行同业业务监管的增强仍是主要风险之一，票据市场势必受此冲击；此外货币市场利率仍在高位，资金成本不减，转贴利率亦仍有上行空间。

上海一银行交易员说，“这周转贴利率上了不少，一年国股（国有及股份制银行）电票今天都有报4.70%的了，一个是资金紧的原因，另外监管方面造成的冲击也比较大，出票居多，收票的很少。”

她并称，银监会多管齐下，银行委外业务收缩，抛售资产并压缩报表，推升票据转贴利率；短期内资金成本高位不降，监管力度加大也将对流动性构成冲击，同业业务料迎来政策拐点，票据转贴利率仍存在上行空间。

3月初，银监会发文要求各级监管部门和银行切实摸清银行显性或者隐性承担的信用风险底数。3月下旬，银监会启动“三违反”（45号文，违反金融法律、违反监管规则、违反内部规章）、“三套利”（46号文，监管套利、空转套利、关联套利）、“四不当”（53号文，不当创新、不当交易、不当激励、不当收费）专项治理工作。

进入4月，银监会又陆续下发《关于提升银行业服务实体经济质效的指导意见》（4号文）、《关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知》（5号文）、《关于银行业风险防控工作的指导意见》（6号文）、《关于切实弥补监管短板，提升监管效能的通知》（7号文）。

鉴于季度缴税高峰对资金面的冲击，继上周运用抵押补充贷款(PSL)+逆回购组合后，本周中国央行又转为中期借贷便利(MLF)+逆回购搭配投放流动性。央行多措并举且交替操作，平滑流动性及维稳资金面意图明显。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。