中国票据市场：转贴利率本周止跌趋稳，资金若无大变短期有望区间盘整

路透上海7月14日 - 中国票据市场转贴利率本周止住大跌趋稳，因经历快速下行后，买气减弱转为观望。期限利率方面，年内到期短票普遍低于半年和足年，长短倒挂现象不复存在。

交易员称，短期内资金面仍是影响票据价格的主因，若下半月缴税对流动性未产生大的冲击，转贴利率有望在现有水平附近盘整。

华南一银行交易员表示，“这两天转贴价格差不多，应该算阶段性的低点了。再往上也难，看资金情况了。”

他并透露，目前足年国股（国有及股份制银行）电票成交仍在年息4.60%左右，年内到期约4.3%。

银行间债市本周流动性稍有显紧，央行即重启逆回购并超量续做MLF，全口径净投放逾千亿稳定情绪。业内人士称，在M2增速连续下行降杠杆已见成效背景下，央行继续以多工具组合支撑资金面，若经济形势没有大变，短期内货币政策预期仍将维持稳定。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)