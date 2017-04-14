中国票据市场：转贴利率稍有回升，资金成本坚挺抑制收票需求

路透上海4月14日 - 中国票据市场转贴利率本周稍有回升，未能延续月初的下行态势。尽管季度初机构规模普遍较为宽松，但因中长期资金价格回落乏力，负债成本坚挺之下买票收益空间极为有限，因此需求受到明显抑制。

交易员并指出，本周到期的MLF（中期借贷便利）未续做，下周缴税因素对资金面又将影响加大，短期票据利率易升难降；近期有关金融业加强监管的新规连番出台，未来若认真落实，对银行相关业务的影响不小，票据业务也难免会受到负面冲击。

“这周（转贴利率）先上后下，国股足年（一年期）的成交在4.3%-4.4%。可能各家行情况也不一样，像现在这个收益就达不到我们的要求。”上海一股份制银行交易员指出。

他进一步谈到，进入二季度后，尽管收票需求有所恢复，但力度一般，主要还是票据当前的收益率吸引力有限，“我们的（负债）成本在4.3%左右，其他股份行应该也差不多，基本没什么（应该）空间。”

中国银监会强化银行业全类型风险防控之时，各地银监局正在开展“监管套利、空转套利、关联套利”三套利现场专项检查。三位消息人士周一稍晚透露，是次检查业务范围均为2016年末有余额的各类业务，必要时可以上溯或下延，以全面摸清银行业高杠杆多嵌套长链条等风险。

继出台强化银行业风险防控意见并开展“三套利”检查后，银监会对银行业“不当创新、不当交易、不当激励、不当收费”的四不当专项治理也在进行中。据两位消息人士透露，是次监管现场检查和银行自查重点关注同业投融资业务、理财资金池运作及资金投向等方面是否存在不正当交易。

上述交易员并认为，频频推出的监管政策对于票据市场的影响程度，关键还要看政策的执行力度，“要是严格按照这个来，肯定影响蛮大，关键是很多检查的标准也有不确定性，你觉着这个能做，但监管可能认为是违规的，所以影响多大还难讲，观察一段看看吧。”

在连续空窗近三周后，中国央行公开市场本周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。