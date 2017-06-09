中国票据市场：转贴利率随长期资金价格走升，半年末前仍有上涨可能

路透上海6月9日 - 在长期资金价格走升带动下，中国票据市场转贴利率本周明显上行，其中跨6月末的国有和股份制银行短期票价格达年息5.6%附近；在半年末前信贷规模和流动性安排未最终确定前，转贴利率料仍有上涨可能。

上海一银行交易员称，本周转贴利率随长期资金成本上行，大、中型收票机构寥寥，“6月底大考大家操作都挺谨慎。(转贴利率)估计至少得涨到20号左右吧，再高一点的时候就会有人出来收的。”

她解释说，其所在机构近期上调了内部资金转移定价(FTP)，在信贷规模等其他因素无大变前提下，若长期资金成本不能有效下降，票据价格易涨难跌。

交易员透露，目前可跨6月末的短期票据成交最高，国股票在年息5.6%左右；8月附近到期的价格约5.3%-5.4%，11月-12月到期的票据约5.1%，一年期票价格再向下递减。

尽管中国央行本周通过中期借贷便利(MLF)等稳定短期流动性，但受谨慎预期影响，银行间市场上，部分股份制银行发行的一至三个月同业存单，利率已达到5%，一年期shibor也连续上涨，最新报在4.4116%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。