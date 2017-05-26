中国经济：“十三五”时期将加大“短板型”市政基础设施建设投资--住建部

路透北京5月26日 - 中国住房和城乡建设部周四称，“十三五”（2016-2020年）时期，中国将强化地方政府对城市市政基础设施建设的资金保障，加大对造成城市内涝、交通拥堵、水体黑臭、垃圾围城等城市病的 “短板型”市政基础设施以及海绵城市、综合管廊等市政基础设施建设的投资。

新华社周四晚间报导援引住建部城建司副司长章林委在十三五全国城市市政基础设施规划建设吹风会上的讲话称，总体来看，城市市政基础设施老化，旧账未还、又欠新账， 一些城市的市政基础设施建设距离绿色、低碳和循环理念要求差距很大，由此引发的城市内涝、水体黑臭、交通拥堵、“马路拉链”、“垃圾围城”、 地下管线安全事故频发等各类“城市病”呈现出集中爆发、叠加显现的趋势。

规划指出，市政基础设施建设水平低是导致“城市病”普遍的根本原因。城市路网密度普遍低于七公里/平方公里；城市污水的收集与处理达不到水生态环境质量要求；城市排水管网现状水平大大低于新修订的国家设计标准要求；“十三五”时期将有300多座垃圾填埋场面临“封场”，新建垃圾处理设施选址困难。

规划指出，各级政府要把加强和改善城市市政基础设施建设作为重点工作，确保必要投入，并大力推广政府和社会资本合作 (PPP)，充分发挥市场机制决定性作用，形成政府投资和社会资本的有效合力。

规划强调，要推进价格机制改革，统筹运用税收、费价政策，按照补偿成本、合理收益、公平负担的原则，清晰界定政府、企业和用户的权利义务，建立健全公用事业和公益性服务财政投入与价格调整相协调机制。

根据规划，中国到2020年将建成与小康社会相适应的布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的现代化城市市政基础设施体系，基础设施对经济社会发展支撑能力显着增强。