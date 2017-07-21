中国经济：一季度非金融企业杠杆率升势抬头，金融部门去杠杆明显--社科院

路透北京7月21日 - 中国社会科学院国家金融与发展实验室周五发布今年一季度中国去杠杆进程报告称，非金融企业部门杠杆率上升趋势有所抬头，从2016年末的155.1%升至今年一季度的157.7%，上涨2.6个百分点，超过2016年全年杠杆率2.1个百分点的涨幅。

报告并显示，一季度金融部门去杠杆明显，从银行业存款类金融机构资产端口径估算的金融杠杆率由78.1%降至77.3%，意味着开年以来由一行三会主导的金融行业去杠杆初显成效。

对于非金融企业杠杆率加速上升的原因，一方面，一季度以来监管当局加强了对金融机构的监管力度，采用事实重于形式的原则，将过去未能统计的影子银行规模重新纳入统计，导致从表面数据来看当季企业杠杆率抬升较快。

“可以预期，随着MPA控制广义信贷增长的监管趋严，未来表外融资将进一步向表内融资渠道转移，使得非金融企业部门杠杆率上升，”报告称。

另一方面，在企业资产负债率变动不大的情况下，企业的资产和负债增速仍高于GDP增速，导致杠杆率进一步上升。

“中国目前的高杠杆主要是结构性问题，即存在杠杆率的错配，...而纠正杠杆错配就需要通过杠杆转移。”报告称，如企业部门杠杆向居民部门的转移，由低效企业向高效企业转移，以及地方政府杠杆向中央政府转移。

不过，杠杆的转移要遵循市场原则，绝不是行政安排、政府主导、更不能采取政府诱导的方式，否则会加剧杠杆转移过程中因政府（有形或无形）担保所导致的道德风险。

值得注意的是，在不同所有制类型的企业中，国有企业的债务占全部企业债务的60%，而从资产负债率角度看国有企业亦居首。数据显示，自2015降杠杆任务提出后，国企的资产负债率仅从2015年的9月微降0.5个百分点至65.8%。、

国家金融与发展实验室副主任张晓晶在报告发布会上指出，“国企去杠杆没有太大的起色，...而且国企杠杆的变动具有非对称性，繁荣时期很容获得资金，但在去杠杆的时候就去不动了。”

他并谈到，只有把国企的资源盘活，包括信贷、土地、人力资源，才能带动经济增长，缓释杠杆风险。

中国国家主席习近平在日前召开的全国金融工作会议上强调，要积极稳妥推进去杠杆，深化国企改革，把降低国企杠杆率作为重中之重，有效处置金融风险点，防范道德风险，坚决守住不发生系统性风险的底线。

**金融去杠杆初显成效**

从去年9月央行重启28天逆回购、到年末的债灾、再到央行正式实施MPA考核、银监会发布系列监管文件，金融去杠杆进程备受市场瞩目。报告数据显示，今年一季度，以宽口径（即从银行存款类金融机构资产端）计算的金融杠杆率已呈现下降趋势，由2016年末的78.1%降至77.3%。

同时，从银行的负债端来估算，即在金融债券的基础上加入银行表内对所有金融机构的负债，该数字从2016年末的72.4%降至今年一季度的71.2%。

“真实去杠杆效果要大于我们统计的1%，因为随着监管趋严，很大一部分表外杠杆回归表内，使得表内所反映的负债规模口径更宽，包含了部分之前未能统计进来的项目，而且二季度要比一季度降的更厉害。”张晓晶称。

他并指出，虽然金融去杠杆在短期内缩减了市场的流动性，市场利率快速拉升，但长远来看，部门内复杂的资产负债链条是抬高市场利率的重要原因，清除不必要的中间环节有利于降低金融服务成本，从而降低实体经济财务成本，最终实现金融服务脱虚向实的目标。（完） (发稿 马蓉；审校 杨淑祯)