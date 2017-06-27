中国经济：中小企业促进法修订草案明确进一步为企业减负--新华

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透北京6月27日 - 新华社周二称，全国人大常委会当日分组审议了《中小企业促进法（修订草案）》。草案指出，将进一步明确中小企业促进工作的监管体制，并在税收优惠、促进融资、降低创办成本等方面，加强对中小企业的扶持。
报导援引草案称，国家对符合条件的小型微型企业按照规定实行减征、免征企业所得税、增值税等措施；高等学校毕业生、退役军人等创办小型微型企业的，按照国家规定享受税收优惠和收费减免；创业投资企业和个人投资者投资初创期科技创新企业的，按照国家规定享受税收优惠；国家完善中小企业研究开发费用加计扣除政策，支持中小企业技术创新。
草案并建议，国务院银行业监督管理机构采取合理提高小型微型企业不良贷款容忍度等措施，鼓励和引导金融机构增加小型微型企业融资规模和比重；国有大型商业银行应当设立专营机构，为小型微型企业提供金融服务。
此外，草案还建议国家降低中小企业设立制度成本；国家支持利用闲置商业用房、工业厂房、企业库房和物流设施等，为创业者提供低成本办公场所。（完） (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。