中国经济：今年做好去产能职工安置，在专项奖补资金中提高占比--人社部

路透北京3月31日 - 中国人力资源社会保障部等多部委最新发布通知，就做好今年化解钢铁煤炭行业过剩产能中的职工安置工作做出安排，鼓励企业更多内部分流，促进转岗就业创业，并要求落实资金保障，各地要进一步调整财政支出结构，在专项奖补资金分配中适当提高职工安置因素占比。
人社部网站周四稍晚刊登的通知称，今年职工安置工作对象重点包括，2017年去产能任务涉及的分流职工、2016年列入计划但尚未完成分流安置的职工、分流安置后仍处于失业状态的人员。
根据目标任务，各地要结合实际，抓紧制定职工安置总体计划、进度安排和任务分工，推动相关地区和企业稳步实施，确保分流职工就业有出路、生活有保障，确保不发生因职工安置引发的规模性失业和重大群体性事件。
通知称，各地要开展摸底排查，全面掌握涉及职工基本情况和计划分流情况，摸清企业与职工间工资、社保、经济补偿等债权债务情况，组织企业及时填报职工基本信息及分流安置情况。
在拓宽安置渠道上，鼓励企业更多内部分流。支持企业优化结构、多元发展，更多通过内部调剂，多渠道分流安置富余人员。支持企业利用现有场地、设施和技术，通过转型转产、发展第三产业等，创造新的就业空间。
促进转岗就业创业，大力实施再就业帮扶行动，提前了解分流职工的就业需求，细化帮扶方案；强化托底安置，对就业困难人员，要提供“一对一”的就业援助。
在保障职工权益方面，依法处理劳动关系，要健全完善监督机制，通过抽查安置方案、观摩职工代表大会、设立举报电话等方式，跟踪企业职工安置方案制定实施。
在落实资金保障上，要督促企业加大资金筹集力度，保障职工安置经费落实。各地要进一步调整财政支出结构，加大对职工安置工作投入力度，在专项奖补资金分配中适当提高职工安置因素占比，更加侧重向职工分流人数多、困难程度大的地区和企业倾斜。
中国国家发展改革委此前称，当前去产能工作面临一些新情况新挑战，职工安置工作难度明显增加，债务资产处置复杂需要高度重视。
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(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)