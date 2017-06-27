中国经济：以协同发力突破改革深水区，防止议而不决、决而难行--新华

路透北京6月27日 - 针对中国国家主席习近平在中央深改组第三十六次会议重要讲话，新华社发表评论员文章指出，随着改革进入攻坚期和深水区，“牵一发而动全身”的问题日益突出，每一项改革都会对其他改革产生重要影响，每一项改革又都需要其他改革协同配合，单兵突进难以奏效，加强协同、形成合力才能啃下硬骨头、打赢攻坚战。

文章指出，抓好改革协同，落实协同是关键。改革方案落实，重在发挥好部门和地方两个积极性，形成上下联动、条块结合的工作推进机制。千军万马，各有其责。改革牵头部门要担负起牵头抓总的责任，及时协调相关部门解决意见分歧、相互掣肘等问题，防止议而不决、决而难行，为协同行动清淤除障。

“向协同要动力，以协同聚合力，进一步做好改革协同的文章，我们才能交出更加精彩的改革答卷。”文章称。

文章提到，改革能不能做到协同推进，方案设计是前提。改革方案涵盖任务书、施工图、时间表等，是从指导原则、具体实施到效果评估的一揽子安排。要加强对改革方案的整体规划，既统筹考虑战略、战役层面的问题，又统筹考虑战斗、战术层面的问题。

抓好改革协同，效果协同是试金石。改革成效要靠实践检验，评判检验要强化辩证思维。评价改革成效不能只见树木不见森林，既要看单项改革的成效，也要看改革的综合成效，避免一叶障目、因小失大。

改革是一个动态过程，各种新情况、新问题层出不穷，需要追踪问效、及时把控。对已经出台的改革方案经常“回头看”，既要看相关联的改革方案配套出台和落实情况，又要评估改革总体成效，对拖了后腿的要用力拽上去，对偏离目标的要赶紧拉回来，从而保持改革不偏向不走样，沿着正确轨道稳健前行、取得实效。