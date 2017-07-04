中国经济：促分享经济发展意见出台，进一步放宽资源提供者准入限制--发改委

路透北京7月4日 - 中国国家发改委出台促进分享经济发展意见称，按照“鼓励创新、包容审慎”的原则，发展与监管并重，支持和引导各类市场主体积极探索分享经济新业态新模式，进一步取消或放宽资源提供者市场准入条件限制，审慎出台新的市场准入政策。

国家发改委周一出台促进分享经济发展的指导性意见指出，合理界定不同行业领域分享经济的业态属性，分类细化管理。加强部门与地方制定出台准入政策、开展行业指导的衔接协调，避免用旧办法管制新业态，破除行业壁垒和地域限制，并清理规范制约分享经济发展的行政许可、商事登记等事项。

"坚持底线思维，增强安全意识，对于与人民生命财产安全、社会稳定、文化安全、金融风险等密切相关的业态和模式，严格规范准入条件。"意见称。

意见称，分享经济作为全球新一轮科技革命和产业变革下涌现的新业态新模式，正在加快驱动资产权属、组织形态、就业模式和消费方式的革新。要鼓励和支持具有竞争优势的分享经济平台企业有序“走出去”，构建跨境产业体系，培育具有全球影响力的分享经济平台企业。

中国将探索建立政府、平台企业、行业协会以及资源提供者和消费者共同参与的分享经济多方协同治理机制。依法加强信用记录、风险预警、违法失信行为等信息在线披露，大力推动守信联合激励和失信联合惩戒。

中国将大力推动政府部门数据共享、公共数据资源开放、公共服务资源分享，加大政府部门对分享经济产品和服务的购买力度，扩大公共服务需求。在城乡用地布局和公共基础设施规划建设中，充分考虑分享经济发展需求。并根据需要及时研究制定分行业分领域分享经济管理办法。

意见强调，鼓励有条件的行业和地区先行先试，充分发挥专业化众创空间、科技孵化器的支撑作用和双创示范基地的示范作用，“互联网+”行动部际联席会议要加强对分享经济发展的统筹协调和政策解读，条件成熟时推动成立分享经济专家咨询委员会，为政府决策提供重要支撑。

近年来中国分享经济创新创业活跃发展迅速，利用“互联网+”，创造众多新业态，化解过剩产能，带动大量就业，显示出巨大发展活力与潜力，已成为推动大众创业万众创新向更广范围、更深程度发展的重要抓手和中国经济社会发展的“生力军”。但分享经济发展也面临着认识不统一、制度不适应、保障不健全等诸多问题和挑战。（完）

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