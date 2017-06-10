中国经济：北京加快建设城市副中心，今年安排255项重大工程--新华

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海6月10日 - 新华社周五晚间报导称，北京正加快建设城市副中心，今年共安排255项重大工程项目；目前，城市副中心总体设计和六个重点地区详细设计已通过专家评审。
报导引述北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室副主任刘伯正介绍，截至4月底，新开工27项，在施工达140项，占总数的55%，完成投资163.5亿元人民币。其中行政办公区一期工程加紧建设，有望年底四大市级机关和相关市属行政部门率先启动搬迁。
“北京城市副中心行政办公区的6平方公里范围的规划设计已经完成。”北京市规划国土委总规划师施卫良称，“我们正推进片区的详细规划工作。按照把每一寸土地都规划得清清楚楚的要求，开展设计导则编制工作，对建设地块进行统一管控。”
据其介绍，通州的总体规划也是从去年开始测算的，范围包括面积155平方公里的城市副中心地区，还有外围的乡镇区域。这个过程中，主要是集中力量抓好外围特色小城镇的定位和规划研究，包括跟副中心、周边城市、北京城市区域的统筹协调，避免中心城建设过程当中出现“摊大饼”等“城市病”问题。
中共中央政治局去年5月召开会议，研究部署规划建设北京城市副中心，进一步推动京津冀协同发展。会议指出，建设北京城市副中心，不仅是调整北京空间格局、治理大城市病、拓展发展新空间的需要，也是推动京津冀协同发展、探索人口经济密集地区优化开发模式的需要。（完） (发稿 张喜良; 审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为