中国经济：去产能别纠结，不可贪小利错过转型升级最佳时机--人民日报

路透北京7月31日 - 人民日报周一刊登文章称，中国去产能难，不去产能会更难。供给侧结构性改革不是应对经济下行压力的权宜之策，而是推动中国经济转型升级的长远大计；去产能别纠结，不可贪图一时小利错过经济转型升级最佳时机。

该文称，只要是落后产能、“僵尸企业”，早晚要去，早一步就会抢得先机、赢得主动。去产能是除旧布新，为新动能留足空间。只有将低端、无效、落后的产能坚决清除，才能让安全、清洁、高效的产能有序增加。

“现在价格涨了，市场都供不应求了，这能赚钱的产能还要去吗？”正值迎峰度夏，煤炭市场需求旺盛，煤价不断上涨，一家煤企负责人对眼下的去产能很纠结。 纠结的不止这一家。过去几年，钢铁煤炭价格下跌时，越产越亏，去产能也算齐心协力；现在价格涨了，去产能就意味着割舍利润，这时候去产能还合理吗？ 文章称，应当看到，短期内钢煤价格上涨、企业利润回升，恰恰是去产能带来的积极成果。供给侧结构性改革迈入深化之年，位列“五大任务”之首的去产能一直进展顺利，截至6月底，“地条钢”按计划全部出清，煤炭去产能完成年度目标任务的74%，与此相对应的是，前六个月工业企业效益大幅改善，煤炭、钢铁、有色等上年同期亏损行业持续盈利。 在目前的市场环境下，落后产能之所以能够赚钱，主要在于其大量消耗资源、污染环境、不求质量，本质上是不公平竞争。

以6月底刚被取缔的“地条钢”为例，每吨所消耗的电量高达700-800千瓦时，是正规钢铁企业耗电量的近两倍，且几乎没有环保投入，会对周边环境造成严重污染，而这么高代价炼制出的钢坯却是一摔就断，被称为建筑安全“毒瘤”，“对于这样的落后产能，不管赚不赚钱，去掉都没啥可纠结的。” 文章认为，去产能类似刮骨疗毒，不能纠结于眼前困难。关停“僵尸企业”，涉及职工安置、债务处置、兼并重组等企业和政府都要面对的麻烦事，难免出现畏难情绪、躲避心态。但旧产能不去，新产能难生，“僵尸企业”占据着土地、矿产、金融等资源，旧产能遮天蔽日，新产能就难以获得生长所需的光照雨露，更难以挑起经济长远发展的大梁。

“去产能迟缓，有可能阻碍经济转型升级，积累发展的潜在风险和长期困难，唯有咬牙克服眼前难关，才能见到风雨后的阳光灿烂。” 文章指出，去产能有助于长远发展，不能纠结于短期利益。大到一个国家，小到一家企业，为了经济社会持续健康发展，总要牺牲一些短期的、局部的利益。这个道理虽然简单，但放弃利益总是很难的，煤钢价格回升，免不了会有企业打起“明里去产能、暗地增产量”的小算盘。

这就要以市场化、法治化手段助力去产能，严格执行环保、能耗、质量、安全标准，提高落后产能的生产环保成本、鼓励有条件的企业实施兼并重组、大力发展绿色信贷，用市场无形之手，让僵尸企业难以为继、让落后产能无利可图，最终实现新旧动能有序接替。 “中流击水，不进则退。去产能，难；不去产能，会更难。面对好的市场环境和经济形势，千万别纠结于眼前利益，千万别放慢改革步伐，更大的甜头还在前方呢。”文章称。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)