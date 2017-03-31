中国经济：发改委批复首都环线高速公路通州至大兴段，总投资121.8亿元

路透北京3月31日 - 中国国家发展改革委最新批复，为落实京津冀协同发展战略，同意建设首都地区环线高速公路通州至大兴段，该项目估算总投资约121.8亿元人民币，为政府与社会资本合作（PPP）项目。
周五刊登在发改委网站的批复公告称，为贯彻落实京津冀协同发展战略，完善国家和区域高速公路网，改善区域交通条件，促进北京市东部经济发展，同意建设首都地区环线高速公路通州至大兴段。
路线起自通州区西集镇赵庄村北侧冀京界，接已建成的首都地区环线国家高速公路河北香河段，经永乐店、漷县、于家务、采育等，止于大兴区采育镇韩营村南侧京冀界，接已建成的首都地区环线国家高速公路河北廊坊段，全长37.94公里。
根据通知，该项目为PPP项目，项目实施机构为北京市交通委员会，社会资本方经公开招标方式确定为中国交通建设股份有限公司、中交第一公路工程局有限公司及中交路桥建设有限公司联合体，项目法人单位为项目实施机构与社会资本方组建的北京首都环线高速公路有限公司。
项目估算总投资约121.8亿元（静态投资约120.4亿元），国家安排中央专项建设基金（车购税）29.61亿元，北京市政府安排财政性资金约30.45亿元，北京首都环线高速公路有限公司安排自有资金约31.67亿元，共计约91.73亿元作为项目资本金，约占总投资的75.3%，其余资金利用国内银行贷款解决。
通知要求，项目建设期间要加强管理，落实征地拆迁相关政策，合理掌握建设工期，确保工程质量。（完）
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(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)