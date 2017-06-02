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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 15:14 BJT

中国经济：取消电气化铁路配套供电工程还贷电价，等额下浮货运价--发改委

路透北京6月2日 - 中国国家国家发展改革委周五发布通知，决定取消电网公司向铁路运输企业收取的电气化铁路配套供电工程还贷电价，等额下浮铁路货物运价，降低企业物流成本。

刊登在发改委网站的通知称，全面取消电网企业对铁路运输企业收取的电气化铁路配套供电工程还贷电价，铁路运输企业通过相应下浮铁路电气化附加费标准的方式等额降低铁路货物运价。 　　按照省级电网输配电价定价办法，已投产电气化铁路配套供电工程计入省级电网输配电有效资产，不再扣减电气化铁路配套供电工程还贷电价加价收入。

鼓励和支持铁路运输企业参与电力市场交易，自行或委托电网企业、售电公司等第三方通过市场化方式采购电能。上述规定自2017年6月1日起执行。（完）

欲浏览原文，请点选(here) (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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