中国经济：基建投资淡季快增尚理性，保持合理增速很有必要--人民日报

路透北京4月10日 - 中国人民日报周一刊文称，虽然年初不少经济数据初现企稳回暖迹象，但经济下行压力仍然不可小觑；保持合理的固定资产投资增速，有很强的现实必要性。

文章支出，春季是基建工程项目开工的传统淡季，然而今年1-2月全国基建投资增速达27.3%，比去年同期加快12.3个百分点。年初基建投资淡季快增尚理性，然更需精准有效。

“9%左右是比较理性的，其中多数省份还下调了全年固定资产投资增长目标，这与投资拉动作用减弱、消费拉动作用增强的经济结构优化形势相契合。”国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成分析。

中国2016年全社会固定资产投资增长7.9%，扣除价格因素实际增长8.6%，从年初情况来判断，今年固定资产投资价格会结束去年的下降趋势保持上涨，9%的预期增速扣除价格因素，实际增长可能会低于去年的8.6%。

“整体来看，今年的投资增长会跟GDP增长一样，呈现‘L’形略向下倾斜的走势。”潘建成说。

2016年国民经济和社会发展计划执行情况与2017年国民经济和社会发展计划草案的报告提出，精准扩大有效投资，2017年全社会固定资产投资预期增长9%左右。

报导援引国家发改委投资研究所研究员刘立峰称，以基础设施投资为例分析，当前中国许多基础设施仍存在总量不足、标准不高、运行管理粗放等问题，依然是经济社会发展的薄弱环节。当下积极扩大基础设施有效投资，一举多得：成本低，可扩大市场有效需求，同时还可缓解钢铁、水泥等产业的产能过剩。 但他也认为，2017年的投资增长前景并不是太乐观，月度增长率不排除出现波动下行的局面，对此需要保持定力，“因为随着制造业投资更多转向高新技术产业，新兴服务业投资比例上升，投资增长的质量和效益会上升。精准有效的投资即使增速稍低一些，也能产生更好的投资效果。”

精准扩大有效投资，需要解决的问题也不少，其中完善PPP（政府和社会资本合作）模式、控制地方政府债务风险、更好激发民间投资活力等，都是绕不过去的坎。

文章提到需要注意的问题包括：防止PPP模式被异化、泛化应用，个别PPP项目企业只需提供资金，后续的施工、运营等都可以甩手不管；一些项目没有稳定的现金流、没有明晰的商业模式，也被推行PPP模式。