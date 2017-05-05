中国经济：大幅减少政府定价涉企经营服务性收费，减轻企业负担--发改委

路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。

发改委网站刊登的关于清理规范涉企经营服务性收费的通知称，清理规范的重点是行政审批前置中介服务收费要求以及行业协会商会收费。放开国内客运和旅游船舶港口作业费，实行市场调节价。

发改委称，目前收费名目较多、乱收费等问题依然突出，亟需通过清理规范，进一步加强涉企收费管理，切实减轻企业负担。

要放开机场休息室、办公室、柜台出租等部分非航空性业务重要服务收费，放开一类机场内地航空公司内地航班地面服务收费，放开公民身份认证服务收费，优化电信网、互联网网间结算价格政策。

通知要求全面清理取消违规中介服务收费，各地区、各有关部门根据行政审批前置中介服务事项目录清单对本领域中介服务收费进行清查，公布国务院有关部门行政审批前置中介服务事项目录清单，未纳入目录清单的一律不得再作为行政审批的受理条件。

清理规范金融领域收费。取消商业银行收取的个人异地本行柜台取现手续费；暂停收取本票、汇票的手续费、挂失费、工本费；扩大商业银行本行唯一账户管理费（含小额账户管理费）和年费免费范围，将原来需客户申请改为银行主动免费。深入挖掘向企业减费让利潜力。进一步加大对银行收费行为的现场检查力度，严肃处理问责。落实银行卡刷卡手续费降费政策。

清理规范涉及铁路货运收费。重点清理地方行政部门或事业单位在铁路货物运输、专用线经营上的违规收费，规范铁路运输企业、专用线产权或经营单位收费。

清理规范进出口环节收费。将货物港务费整合并入港口建设费，按政府性基金管理，修订《港口收费计费办法》，改变拖轮费计费方式，由按拖轮马力收费改为按被拖船舶大小收费。对进出口环节涉嫌滥用市场支配地位行为开展反垄断执法调查，规范收费行为。（完）

欲浏览政策全文请点选发改委网站(here) (发稿 沈燕; 审校 林高丽)