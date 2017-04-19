中国经济：完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制--深改小组

路透北京4月19日 - 中国国家主席习近平周二下午主持召开中央全面深化改革领导小组第三十四次会议指出，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。要探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制。
“要坚持问题导向、防控为本、立足国情、依法行政原则，健全工作机制，完善法律制度，健全预防措施，严惩违法犯罪活动。”新华社周二晚间报导援引会议内容称。
会议并指出，严格排除非法证据，事关依法惩罚犯罪、保障人权。要加强对刑讯逼供和非法取证的源头预防，明确公安机关、检察机关、人民法院在各自诉讼阶段对非法证据的审查方式和排除职责，从侦查、审查逮捕和审查起诉、辩护、审判等各个环节明确排除非法证据的标准和程序，有效防范冤假错案产生。
会议强调，企业家是经济活动的重要主体，要深度挖掘优秀企业家精神特质和典型案例，要营造依法保护企业家合法权益的法治环境，营造促进企业家公平竞争、诚信经营的市场环境，营造尊重和激励企业家干事创业的社会氛围。
此外，构建培育新型农业经营主体政策体系，目的是通过完善政策体系，促进以农户家庭经营为基础、合作和联合为纽带、社会化服务为支撑的立体式复合型现代农业经营体系加快发展。
要从完善财政税收政策、加强基础设施建设、改善金融信贷服务、扩大保险支持范围、鼓励拓展营销市场、支持人才培养等多方面进行扶持，运用市场的办法推进生产要素向新型经营主体优化配置，发挥新型农业经营主体对普通农户的辐射带动作用。
会议审议通过了关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定、关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见、关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案等。（完）
(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)