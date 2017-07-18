中国经济：实现向更高形态发展要求继续利用好外资、推进开放发展--新华

路透北京7月18日 - 新华社评论员周一晚间表示，新形势下，推进供给侧结构性改革，实现经济向更高形态发展，跟上全球科技进步步伐，要求我们继续利用好外资，进一步推进开放发展，不断提高对外开放质量和水平。

新华社就国家主席习近平在中央财经领导小组的讲话发表评论，从关起门来搞建设到打开国门谋发展，实践充分证明，不断扩大对外开放、提高对外开放水平，以开放促改革、促发展，是中国发展不断取得新成就的重要法宝，是国家繁荣发展的必由之路。

评论指出，营造稳定公平透明、可预期的营商环境，是扩大对外开放的坚实基础。在扩大对外开放的新形势下，加快统一内外资法律法规，制定新的外资基础性法律，使外资企业准入后按照公司法依法经营，做到法律上平等、政策上一致，实行国民待遇，才能促进内外资企业一视同仁、公平竞争。

坚持法定职责必须为、法无授权不可为，加大营商环境改革力度，清理并减少各类检查和罚款，建立涉企收费目录清单制度，严禁越权收费、超标准收费、自设收费项目、重复收费等，才能营造规范有序的营商环境，让企业吃上“定心丸”，增强发展的信心与底气。

新华表示，推进体制机制改革创新，是扩大对外开放的必然要求。建设开放型经济新体制，一个重要目的就是通过开放促进我们自身加快制度建设、法规建设，改善营商环境和创新环境，降低市场运行成本，提高运行效率，提升国际竞争力。

比如，扩大金融业对外开放，就要合理安排开放顺序，继续完善人民币汇率形成机制，补齐制度短板、完善监管方式，在加强金融监管、提升监管能力中不断提高开放水平。又比如，推动贸易自由化便利化，就要切实解决进口环节制度性成本高、流程繁琐、企业投诉无门等突出问题，创造机会平等的条件，实现货畅其流，让消费者自主选择，让市场发挥作用。

“继续深化各领域改革，坚定不移扩大对外开放，我们必将从世界汲取源源不断的发展动力，也必将让中国发展更好地惠及世界人民。”评论表示。

中国国家主席习近平周一主持召开中央财经领导小组会议，他在讲话中指出，扩大金融业对外开放是中国对外开放的重要方面，要合理安排开放顺序，对有利于保护消费者权益、有利于增强金融有序竞争、有利于防范金融风险的领域要加快推进。同时，金融监管能力必须跟得上。

中国商务部此前公布，6月实际使用外资(FDI)1,004.5亿元人民币，同比增长2.3%；1-6月实际使用外资4,415.4亿元，同比下降0.1%。商务部新闻发言人高峰称，上半年全国吸收外资规模基本稳定，结构不断优化，继续呈现向高端产业集聚的态势。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)