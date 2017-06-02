中国经济：市场机制调节作用没充分发挥，须推进基础性改革--中财办官员

路透北京6月2日 - 中国中央财经领导小组办公室经济二局副局长祝丹涛周五表示，当前中国经济运行中存在的供给结构跟不上需求变化、产能过剩和不足并存状况是表征，深层次原因是市场机制的调节作用没有充分发挥出来，存在各种扭曲的政策和制度安排，价格信号失灵，要素流动受阻，造成资源配置扭曲。

他在人民日报撰文称，完成“三去一降一补”任务也好，解决国民经济重大结构性失衡也好，只有通过坚定推进基础性改革和长效机制建设，才能真正解决问题。

他举例称，一些落后产能继续生产以及“僵尸企业”僵而不死、低效占用资源等，同财税体制、金融体制、投融资体制、企业破产机制等不完善有关；房地产市场“冰火两重天”，一些城市房价过快上涨，一些城市难去库存，同土地制度、住房制度、户籍制度等有关。

而宏观杠杆率居高不下，成为金融风险的总源头，同国企国资改革需要深入推进，政府和社会资本合作机制、市场化债转股机制不健全等有关。

此外，制度性交易成本高，企业经营负担重，同垄断行业、社保制度、流通体制、行政管理体制等改革不到位有关；补短板要推动资源要素更多流向生态环保、中高端服务业等领域，就要做好降低准入门槛、完善监管理念和政策、推进配套的价、税、费等一揽子制度安排等改革工作。

谈及基础性改革和长效机制建设，祝丹涛表示，首要的是完善现代产权制度。其次是深化国企国资改革，以混合所有制改革为国企改革的重要突破口，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐，推动民营企业公司治理现代化，增强社会主义市场经济微观主体的核心竞争力。

要推进金融、土地、劳动力、技术等要素市场体系改革，提高要素供给弹性、流动性，提升全要素生产率。还要深化行政管理体制、财税体制改革，划清政府和市场行为、中央和地方事权的边界，给各级干部以正确激励，消除发展方式粗放的体制根源，并加快构建开放型经济新体制。（完）