中国经济：推进重点行业化解过剩产能，推动市场化法治化债转股--副总理

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透北京6月26日 - 中国国务院副总理张高丽周一表示，今年是供给侧结构性改革深化之年，要深入推进钢铁、煤炭、煤电等重点行业化解过剩产能，坚持分类调控因城施策，并推动市场化法治化债转股。
新华社援引张高丽在全国政协常委会会议上的讲话称，要深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，深化财税、金融、国企等改革，不断增强内生发展动力。
他称，要深入推进钢铁、煤炭、煤电等重点行业化解过剩产能，妥善安置职工，稳妥处置企业债务；要坚持分类调控因城施策，稳步推进房地产去库存，促进房地产市场平稳健康发展。
还要推动市场化法治化债转股，强化企业自身债务约束，逐步降低企业杠杆率；加大减税降费力度，完善收费目录清单管理制度，切实减轻企业负担。
同时，要坚持绿水青山就是金山银山，推动形成绿色发展方式和生活方式。要推进农业供给侧结构性改革，优化农业产业体系、生产体系、经营体系。要深入实施创新驱动发展战略，持续推动大众创业、万众创新，大力振兴实体经济。
新华社稍早援引国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十六次会议讲话称，要促进各项改革举措在政策取向上相互配合、在实施过程中相互促进，今年年底前基本完成国有企业公司制改制工作。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。