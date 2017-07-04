中国经济：服务业主导、消费驱动发展模式初显，将增强经济可持续性--新华

路透北京7月4日 - 新华社周一晚间发表新华时评指出，中国经济增长方式正在由投资转向消费、由外需转向内需，而服务业主导、消费驱动的发展模式初步显现，这将进一步增强经济发展的可持续性。

题为“保持改革定力 谋取发展后劲”的时评指出，供给侧结构性改革的推进，既是中国经济平稳增长的紮实根基，也蕴藏着未来增长的后劲。但中国经济结构性改革任重道远。

对中国来说，一些领域到了“啃硬骨头”阶段，如何平衡好深入推进改革和风险防控的关系，怎样精准施策，有“减”有“加”，让改革更显成效，还有很大的提升空间。

“只有把更多精力放在制度性改革上，进一步处理好市场和政府的关系，将供给侧结构性改革推向更多领域，才能让中国经济发展后劲更足。”时评称。

文章并认为，在全球经济复苏乏力、中国经济转型换挡、改革难度加大的背景下，中国依然坚定不移地推进供给侧结构性改革，彰显改革决心。这让中国开启了自身经济健康发展周期，也让中国成为世界经济发展的重要引擎，并让世界得以分享中国发展的红利。

今年以来，中国经济表现良好，一季度GDP增速达到6.9%，而且已连续7个季度位于6.7%到6.9%的区间。国际货币基金组织因看好中国经济发展前景，将今年增速预期调高至6.7%。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)