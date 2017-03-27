中国经济：深化改革要一级压一级落实，多些撸起袖子的一把手--人民日报

路透北京3月27日 - 中国人民日报周一发表评论称，全面深化改革正式启动已三年多，从上到下对改革落实的期待愈发强烈，说到底，全面深化改革是抓出来的、干出来的，是一级压一级落实出来的。

评论称，一把手在状态，改革才能在场，随着“施工高峰期”全面到来，主要领导必须进入改革落地的工地，激发基层改革活力，将顶层设计转化成百姓实实在在的获得感。

“对于主要领导来说，思路、调研、推进、落实都要抓到手上，判断具体事项要有改革担当，要亲自做好实化细化工作，还要统筹安排改革发展稳定各项工作。”报导援引国家主席习近平日前讲话称。

习近平表示，缺少谋划改革的“全视角”、没有担当责任的“铁肩膀”、拿不住具体落实的“绣花针”，抑或是学不会“弹钢琴”的改革艺术，就很可能游离于具体改革之外。

评论称，改革是一项探索性很强的艰巨事业，决不是上面定好文件照章批转就能完成，也不可能有一种顶层设计穷尽现实中的具体问题。

“改革不是‘N次方文件’，如果都把任务当球踢，以表面文章代替具体落实，那么耽误的是中央的改革安排，伤害的是基层的积极性。 ”

而在现实中，种种负责人“离线”现象，常常是阻碍改革落实的症结所在。有些一把手其实是“三只手”，甩手当掌柜、挥手作动员、背手徒等待。还有些领导干部患上“担当困难症”，对已经看准的事儿不拍板、对“烫手的山芋”不接手、对存风险的事情“踢皮球”。

“解决当前所面临的改革落实问题，关键在于‘一把手抓’和‘抓一把手’。全面深化改革是直接面对问题、面对任务、面对挑战的，从来没有‘离场改革’能够成功。”评论指出。

评论认为，一把手有没有改革动力、改革智慧、改革能力，在很大程度上决定了改革成效。反过来讲，因为在场，改革才能更顺畅，让“众人划桨开大船”的合力用在正方向。

改革的航船行进至此，中国人需要更清新的畅快呼吸、更稳定的民生保障、更公正的社会环境、更开放的世界格局、更从容的“出去看看”、更出彩的人生机会，而这需要少一些文件中的落实、印章里的转发，多一些“撸起袖子”的一把手。说到底，全面深化改革是抓出来的、干出来的，是一级压一级落实出来的。