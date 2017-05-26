中国经济：稳中向好发展态势不可逆转，料全年能保持中高速增长--人民日报

路透北京5月26日 - 针对4月中国部分经济指标增速有所回落，引发一些人对经济稳中向好态势可持续性的担忧。人民日报周五发表郭同欣署名文章称，今年以来经济运行保持在合理区间，支撑经济保持中高速增长和迈向中高端水平的因素进一步增多，中国经济稳中向好的步伐更加稳健。

文章指出，中国经济出现了质量提升、结构优化、后劲增强、动能壮大、空间拓展等更多积极变化，预测全年中国经济能够保持中高速增长，发展的预期目标能够实现并在实际工作中争取更好结果。

展望未来，中国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，后发优势依然突出，长期积累的物质基础雄厚，新的增长动力正在加快形成，潜力足、韧性强、回旋余地大，完全有条件、有能力、有信心保持经济持续健康发展。

文章称，中国经济运行总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势没有改变，结构在调整中优化，动能在转型中升级，发展新常态的特征更加明显。但也必须看到，中国正处在新旧动能接续转换和转型升级的关键阶段，当前国际市场不稳定不确定因素较多，国内经济结构调整任重道远，困难和挑战依然不少。

文章强调，下阶段要坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，大力深化创新驱动，有效引导社会预期，及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，巩固经济稳中向好的发展态势。

随着工业品价格高位回落，企业补库存渐进尾声，中国4月经济稳中稍缓，工业和投资增速均逊预期，消费则保持平稳增长。结合此前先行数据PMI和各项高频数据，证实中国经济二季度以来增势确已较首季减弱，市场多认为边际放缓已在意料之中。

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