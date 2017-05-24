中国经济：第三批混改试点企业将进一步扩围，重点从地方选择--发改委

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
混合所有制改革是国企改革的重要突破口。新华社周三援引发改委并称，到目前为止，两批近20家中央企业混改试点正在顺利实施。
发改委指出，这次混改的特点，不仅在于企业的选择，更在于试点要实现企业制度创新的目的，诸如引入战略投资者，优化企业股权结构；加强董事会建设，积极探索党的领导与完善公司治理的有机结合；实施经理层市场化选聘和身份转换。
同时，加快实施薪酬制度改革和劳动用工制度改革；探索员工持股可行路径等；形成协调运转、有效制衡的公司法人治理结构和市场化的激励约束机制。
据介绍，近年来，按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，中国在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域及其他行业领域开展混合所有制改革试点，改革成效逐步显现。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为