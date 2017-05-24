版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 19:18 BJT

中国经济：第三批混改试点企业将进一步扩围，重点从地方选择--发改委

路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。 　　

混合所有制改革是国企改革的重要突破口。新华社周三援引发改委并称，到目前为止，两批近20家中央企业混改试点正在顺利实施。　　 　　

发改委指出，这次混改的特点，不仅在于企业的选择，更在于试点要实现企业制度创新的目的，诸如引入战略投资者，优化企业股权结构；加强董事会建设，积极探索党的领导与完善公司治理的有机结合；实施经理层市场化选聘和身份转换。

同时，加快实施薪酬制度改革和劳动用工制度改革；探索员工持股可行路径等；形成协调运转、有效制衡的公司法人治理结构和市场化的激励约束机制。

据介绍，近年来，按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，中国在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域及其他行业领域开展混合所有制改革试点，改革成效逐步显现。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐