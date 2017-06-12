中国经济：继续纵深推进电力等重点领域和关键环节价格改革--发改委

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京6月12日 - 中国国家发改委价格司巡视员张满英称，将继续纵深推进农产品、电力、天然气、医疗服务、铁路运输等重点领域和关键环节价格改革，全面清理规范涉企经营服务性收费，加强垄断行业价格和收费监管，最大力度减轻企业负担，为深化供给侧改革作出新的更大贡献。
人民日报周一报导援引其指出，经过这五年的价格改革，价格管理已经基本实现了从政府制定具体价格水平向建机制、强监管的转变。
报导称，新一轮价改，步入放管结合新阶段，农产品、电力、天然气、药品和医疗服务、铁路运输等最难“啃”的领域取得重大突破，价格机制释放了明确的市场预期，有利于调动社会资本投资积极性，激发创新创业活力，提高市场供给能力和效率；价格机制创新推动企业负担大幅减轻、产业结构调整优化。
报导提到，放开政府定价只是第一步，监管是更难的改革，因企业配合监审的主动性并不强。近年的监审重点是自然垄断环节，监审后核定的成本往往低于企业报告的成本，预期成本监审结果不利于企业，少数企业会拖延时间或提供不完整资料。
此外，企业成本核算体系还不完善也是一个障碍，监审过程中除需要等待企业提供相关数据外，还要耗费大量时间按照规定重新进行归集整理测算。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为