中国经济：要改变对货币政策“万灵药”的迷信，推进其他领域改革--金融时报

路透北京3月30日 - 中国金融时报周四发表评论称，货币政策不是“万灵药”，要改变这种对“万灵药”的“迷信”，需要拿出一套更综合、更具可行性的方案，抓紧推进其他领域的改革，建立各地、各项改革目标的充分沟通机制。

金融时报评论指出，对“万灵药”的过度依赖容易导致对其他领域的忽视，还容易为中长期发展埋下隐患，这种过度依赖逐渐成为货币政策不能承受之重。

评论称，随着各国经济恢复的速度出现分化，特别是货币政策、财政政策、结构性改革政策的不同效应逐渐显现，各国政策开始出现转向。这说明，逐步从货币政策转向多政策协同推进，正是不同阶段的政策平衡和经济发展的需要。

中国也是如此。比如，可以通过一系列创新性的定向政策，鼓励向“三农”领域和小微企业提供资金支持，同时，更多领域的改革还需齐头并进。例如，在支持服务业、新经济形态发展等方面，积极的财政政策可以发挥更大作用。

评论指出，货币政策的信号意义备受市场重视，其作用也广受期待。但遗憾的是，这种过高期待很容易演变为“保姆式依赖”。在中国，一有问题找“央妈”已经成为部分市场主体乃至普通老百姓的惯性思维。

“‘万灵药’就像是武侠小说里的武功秘籍，但遗憾的是，忽视各类机能的协同并进，往往副作用无穷。”评论称，对“万灵药”过度依赖的背后是对捷径的依赖，是对复杂现实的逃避，是对自身责任的逃避和对协同共进的不支持与不理解。

评论建议，要抓紧推进其他领域的改革。一方面，要理顺中央和地方政府的关系，在规范其行为、加强责任约束的同时，允许后者扩大债务规模，推进结构性改革，开展基础设施投资，促进服务业发展；另一方面，要通过简政放权、产权制度改革，激发民间活力，让企业家能够放心、安心、专心于自身发展，敢于、乐于、勤于在中国发展。

同时也要建立各地、各项改革目标的充分沟通机制。不仅各领域改革要齐头并进，还需推动跨领域、跨地域决策者的相互沟通，逐步建立并完善沟通协调机制。

“所有人都必须明白，不仅货币政策不是‘万灵药’，财政政策、房地产调控、创新驱动都不是。”金融时报称，唯有摆正心态，真正做好啃硬骨头、打持久战的准备，唯有大家愿意在谈发展的时候想想付出、在谈权利的时候想想责任、在谈分配的时候想想协作，才能推动中国经济社会的各项改革踏实攻坚、稳步前行。