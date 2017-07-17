中国经济：财政部将建地方政府债务常态化监督机制，定期核查违规担保

路透上海7月17日 - 刚刚结束的全国金融工作会议，对地方政府违法违规举债首次明确要“终身问责”。中国财政部有关负责人表示，财政部将会同有关部门，建立地方政府债务常态化监督机制，定期核查违法违规融资担保问题。

人民日报周一引述该负责人指出，目前已多次对部分市县政府、金融机构违法违规融资担保行为公开通报，地方政府也对违规责任人作出了行政撤职等处分；同时，银监会也对参与违法举债的金融机构，作出了相应的行政处罚。

报导称，有些地方在财政“吃紧”的情况下，违法违规举债出现了不少“新变种”。财政部上述负责人介绍，“新变种”主要集中在融资平台公司、不规范的PPP（政府与社会资本合作）项目、政府投资基金等领域，这些变相举债行为违反了现行法律法规和制度规定，积聚了财政金融风险。

针对这些新问题，近期财政部会同有关部门密集出台政策举措，坚决制止违法违规举债行为。

在一些地方，PPP和投资基金变成了“明股暗债”，亏了由政府资金“兜底”，这样一来，风险全部转到了政府一边。对此，中央的新举措开出负面清单：严禁地方政府利用PPP以及各类政府投资基金，违法违规变相举债。地方政府不得违规将政府办公楼、学校、医院、公园等公益性资产及储备土地注入融资平台公司；不得承诺将储备土地预期出让收入作为融资平台公司偿债资金来源。 融资平台公司的融资，很多来自于银行等金融机构。部分金融机构为保险起见，对企业融资时，仍要求地方政府提供担保承诺。中央新政策明确：地方政府及其所属部门不得以文件、会议纪要、领导批示等任何形式，要求或决定企业为政府举债或变相为政府举债。金融机构为企业提供融资时，也不得要求或接受地方政府及所属部门出具担保函、承诺函等提供担保。

全国金融工作会议14日至15日召开，国家主席习近平在会上表示，“各级地方党委和政府要树立正确政绩观，严控地方政府债务增量，终身问责，倒查责任。”

报导并称，通过顶层设计扎牢“笼子”，加快建立规范的举债融资机制，中国防控政府债务风险取得了明显成效。截至2016年末，中央和地方政府的债务余额约为27.33万亿元人民币，按照国家统计局公布的2016年GDP初步核算数计算，负债率约为36.7%。即使把或有负债考虑进去，中国政府负债率约为40%，就全球范围而言，属于较低水平。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)