中国经济：转向常规价格型货币政策调控框架条件逐步成熟--央行官员

路透北京7月5日 - 中国央行货币政策委员会秘书长温信祥和央行货币政策司副处长张双长撰文称，随着近年来中国金融市场发展，数量型调控工具的有效性有所下降，市场利率调控和传导机制不断健全，转向以价格型为主的常规货币政策调控框架已日趋必要，条件也正在逐步成熟。

刊登在清华金融评论上的该文指出，为应对国际上主要经济体退出非常规货币政策可能带来的影响，中国既需要立足国内，推进利率市场化和汇率形成机制等改革；也需要加强对国际形势的监测和研判，把握好有关政策出台的时机和节奏，适时适度预调微调，避免与全球流动性收紧等国际形势形成共振和叠加，对金融市场和实体经济造成过大冲击。

实际上，国际上主要经济体央行也是在20世纪80年代以后才形成所谓的常规货币政策的。近年来，中国已在货币政策调控框架转型方面作了积极尝试。通过加快推进利率市场化改革，不断健全市场化利率形成和传导机制，为调控框架转型创造条件。

中国在继续发挥数量型工具的重要作用同时，加强宏观审慎管理，形成了“货币政策+宏观审慎政策”的双支柱调控框架。货币政策侧重于逆周期调控，宏观审慎政策侧重于防范系统系风险。同时在当前“一行三会一局”监管格局下，货币政策和监管政策加强配合和协调。

文章指出，2008年以来国际上流行非常规货币政策在某种程度上使得全球货币政策趋同，其后果及面临的问题也趋同。由于中国仍处于改革转型期，并没有达到实施传统货币政策所必须具备的经济条件。

对比国际上流行的非常规货币政策和中国长期执行的货币政策，可以看出都是因时而变，问题导向，不拘泥于教科书，不执着于理论，非常规货币政策的实施还深刻改变了传统理论。中国的货币政策也进行了大量的工具和政策创新，在构建现代化的货币政策框架过程中，丰富和发展了传统的货币政策理论。

非常规货币政策虽然有其积极作用，但是其效果和风险也要全面评估。最重要的有三条：一是非常规货币政策往往意味着宽松，往往伴随着资产泡沫或高杠杆等现象，长期实施必将扭曲资源配置，积累金融风险。

二是非常规货币政策实施以来，经济稳定不仅要盯住CPI，而且要关注金融资产价格。金融稳定不仅要关注微观审慎经营，还要关注宏观审慎。

三是非常规货币政策往往存在“易出难退”。从2008年金融危机以来全球流行非常规货币政策来看，即使是货币政策从法律和人事上得以保障的美联储，也采用了超级宽松的货币政策对付金融危机冲击。宽松的非常规货币政策只有在恶性通货膨胀威胁下才会有所收敛。

另一方面，退出非常规货币政策往往意味着紧缩政策，将受到各个利益主体的普遍抵制，同时由于面临资产泡沫破裂、经济衰退等风险，往往要权衡再三，慎之又慎。

2014年和2015年美联储分别宣布退出量化宽松并开始加息，标志着发达经济体央行正式启动退出非常规货币政策进程。之前2008年国际金融危机以来，美联储宣布推出量化宽松和接近零利率的非常规货币政策，欧洲和日本也紧随其后。非常规货币政策的大规模、长时间使用，成为本轮国际金融危机爆发以来主要经济体央行政策实践的鲜明特征之一。

文章认为，非常规货币政策的出台，具有其特殊的历史背景，并对应对危机、恢复信心、促进复苏起到了重要作用，但也存在一些问题和弊端。如何认识非常规货币政策的出台背景及其效果，并预判其可能的退出路径及影响，对判断下一阶段国际经济金融走势具有重要意义。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)