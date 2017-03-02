中国能源：“十三五”期间中石化拟投资2,000亿元打造四大炼化基地--新华

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透北京3月2日 - 新华社周四报导称，中国石油化工集团公司“十三五”期间计划投资2,000亿元人民币，优化升级打造茂湛、镇海、上海和南京四大炼化基地。
“打造四大炼化基地是适应全球石化产业集群化、规模化的必然趋势，也是深入推进供给侧结构性改革，引领中国石化产业转型升级、整体迈向中高端的重要举措，更是提高中国石化自身竞争力的重要手段。”报导援引中国石化集团公司董事长王玉普称。
据报导，中国石化将采用目前国际最先进的生产工艺技术和节能减排标准推进基地的优化升级。四大基地优化升级后，总炼油能力将达到1.3亿吨/年，乙烯能力将达到900万吨/年。
目前，镇海、上海和南京基地正按最大程度依托现有装置、设施及内涵挖潜的原则抓紧开展前期工作，茂湛基地优化升级和建设全面提速。(完) (发稿 陈君；审校 沈燕/曾祥进)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”