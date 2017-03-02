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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 16:17 BJT

中国能源：“十三五”期间中石化拟投资2,000亿元打造四大炼化基地--新华

路透北京3月2日 - 新华社周四报导称，中国石油化工集团公司“十三五”期间计划投资2,000亿元人民币，优化升级打造茂湛、镇海、上海和南京四大炼化基地。

“打造四大炼化基地是适应全球石化产业集群化、规模化的必然趋势，也是深入推进供给侧结构性改革，引领中国石化产业转型升级、整体迈向中高端的重要举措，更是提高中国石化自身竞争力的重要手段。”报导援引中国石化集团公司董事长王玉普称。

据报导，中国石化将采用目前国际最先进的生产工艺技术和节能减排标准推进基地的优化升级。四大基地优化升级后，总炼油能力将达到1.3亿吨/年，乙烯能力将达到900万吨/年。

目前，镇海、上海和南京基地正按最大程度依托现有装置、设施及内涵挖潜的原则抓紧开展前期工作，茂湛基地优化升级和建设全面提速。(完) (发稿 陈君；审校 沈燕/曾祥进)
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