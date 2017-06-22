中国能源：加强配气价格监管，价格影响因素“准许收益率”上限7%--发改委

路透北京6月22日 - 中国国家发展改革委周四表示，加强城镇燃气配送环节价格监管，配气价格按照“准许成本加合理收益”的原则制定，其中准许收益率为税后全投资收益率，按不超过7%确定。

发改委网站刊登“关于加强配气价格监管的指导意见”称，配气价格是指城镇燃气管网配送环节的价格，应由政府严格监管。通过核定城镇燃气企业的准许成本，监管准许收益，考虑税收等因素确定年度准许总收入，制定配气价格。

发改委有关负责人表示，天然气行业价格改革的目标是“管住中间，放开两头”，即气源和销售价格放开由市场形成，对属于网络型自然垄断环节的管道运输和配气价格则要严格监管。

该人士指出，对下游城镇燃气配送环节价格监管相对滞后：一是配气价格尚未单独核定。目前多数地方都是直接管理销售价格，并没有单独核定配气价格，不利于各环节成本和价格清晰界定。

二是监管规则不健全。目前部分省份地方制定了燃气价格管理办法，但有的地方还没有明确的价格管理规则。三是购销差价（视同为配气价格）差异较大。由于各地在燃气定价方法、重要指标参数的选取上差异较大，导致不同城市燃气企业购销差价水平差距也较大，少数地方价格水平明显偏高，不利于天然气行业持续健康发展。

对于投资收益率，该负责人表示，投资收益率是影响配气价格水平的关键指标之一，7%的投资收益率上限水平，是在借鉴天然气市场成熟的欧美国家经验基础上，综合考虑国内城镇燃气行业特点、发展现状，以及用户承受能力等因素确定的。

从国际经验看，通常认为天然气配送环节经营风险低于长输管道，相应地收益率应低于管道运输。从国内情况看，一方面，目前中国城镇燃气行业处于快速发展阶段，管网设施尚不完善，收益率的选取应当有利于鼓励企业投资、促进行业持续发展；另一方面，城镇燃气属于重要公用事业，直接关系中小企业发展和居民生活，收益率水平不宜定得过高。

“《指导意见》将收益率上限确定为7%，考虑了投资收益与风险正相关的关系，充分体现了燃气行业属于公用事业的特点，也有利于调动各方面投资积极性。”该人士称。

意见指出，准许成本的归集应当遵循合法性、相关性和合理性原则，凡与配气业务无关的成本均应予以剔除。准许成本的核定原则上根据政府制定价格成本监审办法等有关规定执行。

该人士表示，此次指导意见建立成本约束机制，对直接影响配气价格的部分核心指标参数如供销差率、折旧年限、最低配送气量等规定了上限标准或作出限制性规定，促进企业加强成本管理，提高行业效率。

同时，还建立激励机制，鼓励各地科学确定标杆成本，对燃气企业通过自身努力使实际成本低于标杆成本的部分，建立燃气企业与用户利益共享机制，激励企业提高经营效率，主动降低配气成本；并推进企业信息公开，要求燃气企业主动公开价格、成本等相关信息，便于不同企业成本对标，强化社会监督。(完)

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