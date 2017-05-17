中国能源：发改委近期将就非居民用气价格逐步放开征求意见--报载

路透上海5月17日 - 中国证券报周三援引知情人士称，国家发改委起草的《关于加强配气价格监管推进非居民用气销售价格改革的指导意见（征求意见稿）》将于近期发布，非居民用气价格逐步放开箭在弦上。

报导引述分析人士指出，指导意见旨在解决天然气市场化改革“最后一公里”的难题，对天然气产业链终端进行规范。其中，对地方燃气公司税后6%收益率的规定，将对天然气下游终端市场的利益进行重新分割。 征求意见稿提出，地方价格主管部门要核定独立的配气价格，制定区别用户类别的配气价格。配气价格按照准许成本加合理收益原则制定，准许收益率原则上不超过有效资产税后收益率6%。

同时，发改委鼓励具备条件的地区，放开非居民用气销售价格，不再制定具体价格；暂不具备条件全面放开地区，可率先放开大型用户用气价格，建立非居民用气购销价格联动调整机制，鼓励大型用户自主选择气源，推动配气与销售业务分离。并要求各地制定配气价格管理和定价成本监审规则。

报导引述业内人士透露，上述“6%的收益率”是否包含接驳费还不得而知。如果不含接驳费，则对燃气公司利润影响不大；如果包含接驳费，则意味着燃气公司的利润将有较大幅度缩水。