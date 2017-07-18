中国能源：煤炭、电力总供给充裕，今年净增煤炭有效产能约2亿吨--发改委

路透北京7月18日 - 中国国家发展改革委表示，虽然当前煤炭、电力供应存在结构性和时段性矛盾，但总的供给能力是充裕的，今年合计可新增煤炭产能约2-3亿吨，考虑去产能因素，可净增有效产能约2亿吨左右。

发改委网站周二刊登上日召开的迎峰度夏电力煤炭供应专题会议内容称，在保证安全前提下有序释放煤炭优质产能，持续增加有效供给，重点退出长期停工停产的煤矿，尽量做到不因去产能影响供应出现大的波动。

会议认为，虽然当前煤炭、电力供应存在结构性和时段性矛盾，但总的供给能力是充裕的，经过采取针对性调控措施，可以有效满足生产生活的需求，保证迎峰度夏形势的平稳有序。

电力方面，要在保证安全前提下，努力增加电力供应，促进清洁能源多发满发，最大限度保障用电高峰负荷。

煤炭方面，今年上半年已竣工达产新增产能9,000万吨左右，下半年还有部分建设项目陆续投产，另外还将对部分优质产能煤矿重新核定生产能力，合计可新增产能约2-3亿吨。即使考虑去产能因素，也可净增有效产能约2亿吨左右。

会议要求落实平抑煤炭市场价格异常波动备忘录，促进煤炭价格稳定在合理水平；落实好煤炭中长期合同制度，各省（区、市）要细化中长期合同履约监管措施，完善合同履约考核评价机制，推动中长期合同签约履约，促进煤炭供需基本盘的相对稳定。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)