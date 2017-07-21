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中国能源：迎峰度夏将形成新用电高峰，确保电力煤炭供应稳定--发改委
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2017年7月21日 / 早上7点00分 / 1 天前

中国能源：迎峰度夏将形成新用电高峰，确保电力煤炭供应稳定--发改委

路透新闻部

1 分钟阅读

路透北京7月21日 - 中国国家发展和改革委员会周五表示，今年迎峰度夏还将形成新的用电高峰，最困难的时候还在后面，要把困难估计得更充分一些，确保迎峰度夏电力、煤炭供应稳定。

发改委官网刊登的新闻稿称，要从供需两侧发力加强电力供需平衡，供需紧张的地区，最大限度增加电力供应，加强电煤、燃气供应保障，挖掘内部供应潜力，保持通道满负荷送电，加强外部支援。

进一步落实电煤供应保障。根据迎峰度夏用电用煤情况，研究制定了相关预案，加强与铁路部门沟通，强化运力保障，持续增加重点港口调入量，提高港口库存。提前做好冬储煤准备，关注东北等重点地区电煤供应。

发改委并要求采取措施推动清洁能源多发电。落实可再生能源优先发电计划，落实2017年重点水电跨省区消纳方案，加强清洁能源发电第三方评估。

今年上半年，全国用电量同比增长6.3%，增速比上年同期提高3.7个百分点，工业用电量增长6.1%，比上年同期提高个6.7百分点。7月以来，全国多个地区持续高温，华北、华东、东北、西北、南方等区域电网和13个省级电网用电负荷刷新纪录；7月13日全国用电峰值创历史新高，超出历史最高水平7个百分点。（完）

参看详情，请点选：here (发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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