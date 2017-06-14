版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 17:24 BJT

中国能源：5月全社会用电量同比增长6.1%，第三产业增长10.7%--国家能源局

路透北京6月14日 - 中国国家能源局周三公布数据显示，5月全社会用电量4,968亿千瓦时，同比增长5.1%，其中第三产业用电量620亿千瓦时，增长10.7%。

能源局网站刊登新闻稿称，第一产业用电量101亿千瓦时，同比增长4.4%；第二产业用电量3,660亿千瓦时，增长3.9%，城乡居民生活用电量586亿千瓦时，增长7.0%。

前五月，全社会用电量累计24,263亿千瓦时，同比增长6.4%。

分产业看，第一产业用电量390亿千瓦时，同比增长6.1%；第二产业用电量17,129亿千瓦时，增长6.3%；第三产业用电量3,353亿千瓦时，增长9.0%；城乡居民生活用电量3,392亿千瓦时，增长4.1%。

中国4月全社会用电量4,847亿千瓦时，同比增长6.0%。（完）

更多细节，请点选国家能源局网站(www.nea.gov.cn) (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐