中国能源：5月原油产量同比下降3.7%至最低纪录，但炼厂加工量增加

路透北京6月14日 - 周三公布的数据显示，中国5月原油产量降至最低纪录，而炼油厂加工量增速则为近两年来最快。

国家统计局周三公布的数据显示，5月份原油产量同比下降3.7%，为1,626万吨或383万桶/日。这是该局2011年开始发布此项数据以来的最低水准。

5月原油加工量增加5.4%至4,662万吨或1,098万桶/日。加工量低于3月份的创纪录水平，但5月增速为2015年年中以来最快。

在需求放缓之际，该数据将会增强对于中国国内以及亚洲市场汽油和柴油供应过剩愈发严重的担忧。