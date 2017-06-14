中国能源：5月原油产量同比下降3.7%至最低纪录，但炼厂加工量增加

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京6月14日 - 周三公布的数据显示，中国5月原油产量降至最低纪录，而炼油厂加工量增速则为近两年来最快。
国家统计局周三公布的数据显示，5月份原油产量同比下降3.7%，为1,626万吨或383万桶/日。这是该局2011年开始发布此项数据以来的最低水准。
5月原油加工量增加5.4%至4,662万吨或1,098万桶/日。加工量低于3月份的创纪录水平，但5月增速为2015年年中以来最快。
在需求放缓之际，该数据将会增强对于中国国内以及亚洲市场汽油和柴油供应过剩愈发严重的担忧。
天然气产量下降到了10月以来最低水平。天然气产量较去年同期增长10.5%，达到120亿立方米，但仍比4月减少四分之一。(完) (编译 张涛；审校 许娜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为