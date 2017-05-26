中国证券：上交所称股票质押式回购交易业务履约保障水平较高

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京5月26日 - 中国上海证券交易所周五表示，总体来看，上交所股票质押式回购交易业务履约保障水平较高。虽然个别股票下跌可能导致违约风险，但证券公司通过要求客户补充质押、提前还款等方式提高履约保障比例，实际违约处置的金额很低。
上交所此次是针对近期有不少分析师对全市场股票质押接近警戒线的情况做的预测、并发表了一些比较悲观的观点作出的回应。
该所新闻稿显示，自2017年以来，违约处置金额约为0.31亿元人民币，是待购回余额的约万分之一。截至5月23日，上交所股票质押式回购交易业务待购回余额4,231亿元。
“将持续督促证券公司关注客户的违约风险，维护市场的稳定运行。”上交所称。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为