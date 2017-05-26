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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 19:48 BJT

中国证券：上交所称股票质押式回购交易业务履约保障水平较高

路透北京5月26日 - 中国上海证券交易所周五表示，总体来看，上交所股票质押式回购交易业务履约保障水平较高。虽然个别股票下跌可能导致违约风险，但证券公司通过要求客户补充质押、提前还款等方式提高履约保障比例，实际违约处置的金额很低。

上交所此次是针对近期有不少分析师对全市场股票质押接近警戒线的情况做的预测、并发表了一些比较悲观的观点作出的回应。

该所新闻稿显示，自2017年以来，违约处置金额约为0.31亿元人民币，是待购回余额的约万分之一。截至5月23日，上交所股票质押式回购交易业务待购回余额4,231亿元。

“将持续督促证券公司关注客户的违约风险，维护市场的稳定运行。”上交所称。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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