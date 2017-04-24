中国证券：债券市场和资本市场持续调整不影响大局的稳定--新华

路透上海4月24日 - 新华社周日稍晚发表评论称，近期中国加强金融监管，这有利于中国经济金融长期健康发展，同时相关调整也会伴随着压力和阵痛；债券市场和资本市场持续调整，这些并未影响大局的稳定。
周一A股市场开盘后即大幅下跌，标杆指数沪综指跌幅一度达1.87%。
该评论称，展望未来，中国经济企稳向好的基础仍有待巩固，过去多年积累下来的金融风险和隐患解决起来需要一个过程。无论是货币政策还是金融监管，在坚定大方向、积极作为的同时，都需要把握好节奏和力度。
“张弛有度方能游刃有余，以健康稳定的金融强有力地支撑经济转型升级。”评论指出。
近期在有利的外部环境下，中国金融领域抓紧推进去杠杆、强监管、防风险。银监会此前一周连续发文警示风险、强化监管的政策效应在金融业持续释放，部分商业银行开始调整资产负债和经营模式，收缩同业和通道业务。一系列政策指向非常鲜明：严防加杠杆炒作和交叉性风险，减少资金在金融领域空转套利，引导其进入实体经济。
当前部分金融机构对形势变化存在一定的不适，有的产生了一些担忧。新华评论称，稳健中性的货币政策，在操作过程中根据市场需求和预期变化相机而动、张弛有度，可有效对冲压力，保持流动性基本稳定的大局，为进一步推动去杠杆、强监管、防风险创造必要的外部环境。相关监管新举措，很多也预留了缓冲期、过渡期，也不必过度担忧。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)