中国证券：审核发现少数公司存在突击交易确认合理性存疑等六问题--上交所

路透北京6月4日 - A股公司2016年年报事后审核“收官”。来自上海证券交易所的信息显示，审核过程中，少数公司在会计处理方面暴露出突击交易确认合理性存疑等六个方面问题。

新华社周日报导援引上交所相关负责人的话称，绝大多数上市公司都能按照企业会计准则的要求审慎实施会计处理，报告给投资者的经营业绩也较为真实可靠。但与此同时，少数公司暴露在会计处理方面存在问题，主要集中在六个方面。 一是突击交易确认的合理性。少数风险公司通过年末突击构造交易的方式实现盈利，此类异常交易并未改善企业的持续经营能力，甚至成为部分僵尸企业长期保壳的重要手段。

审核发现，有的公司交易的定价公允性、商业合理性、资金合法性等方面及其相关的财务处理存疑。如个别行业不景气的公司，将相关资产或产品以高溢价方式转让给关联方或疑似关联方，交易的合理性存在较大疑问。

二是减值准备计提的适当性。经营下行压力下，个别公司为避免业绩连续亏损，利用“大洗澡”方式实现未来报表扭亏，集中体现在一年计提大额减值准备，未来一年转回以实现报表盈利。本次审核发现有公司减值准备计提前后期的一致性、合理性、充分性存疑。如个别公司以前年度已停产，但相关资产的减值准备却在后续年度计提。

三是控制合并判断的合规性。是否合并投资的子公司特别是规模较大的子公司，对公司合并报表的财务与经营成果影响重大。特别是近年来，新经济、新业态、新产业的发展对控制合并的判断带来了巨大挑战。审核发现，有公司在合并报表时未能综合考虑各项影响因素，甚至有公司因公司治理导致控制合并产生疑问，进而严重影响公司经营。

四是收入成本计量的准确性。收入成本的准确计量，是判断公司经营发展、行业地位、竞争力的重要影响因素。审核发现，少数公司在收入与成本确认方面不一致，甚至存在一定随意性，影响投资者的投资决策。如个别公司年报披露的季度数据显示公司存在前期一季度、半年报等中期报告成本费用归集差错问题，影响了投资者对公司全年业绩的准确判断。

五是或有负债确认的谨慎性。或有负债的公允确认、充分披露有利于投资者对公司未来风险作出准确判断。审核发现，有公司在诉讼、担保等或有事项的损失确认及事实披露方面存在一定问题，如未能充分说明在诉讼败诉的情况下，相关损失计提是否依据准则进行合理的计提。

六是会计分类确认的规范性。审核发现，个别公司未能按照准则要求进行分类确认，如未能准确区分各类金融资产，进而影响了投资者对公司财务状况的准确判断。

上交所方面表示，财务会计信息的真实性是投资者投资决策的重要基础。既有市场实践已经证明，重大恶性违法违规案件大多都有财务操纵或造假行为隐现其中，不仅严重损害投资者的合法利益，还危及市场稳定发展根基。