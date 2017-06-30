中国证券：汇丰前海和东亚前海获批设立，前者成首家外资控股的合资券商

路透上海6月30日 - 中国证监会网站显示，汇丰银行和东亚银行分别牵头组建的两家合资券商已获证监会核准设立，其中汇丰银行在汇丰前海证券中持有51%股权，成为首家绝对控股内地合资券商的境外机构。

汇丰前海证券公司注册资本18亿元人民币，其中香港上海汇丰银行占51%股权，前海金融控股占股49%。而东亚前海证券公司注册资本15亿元，其中东亚银行占股49%股权，深圳银之杰科技公司、晨光控股（集团）公司和前海金融控股分别占股26.1%、20%、4.9%。

两家合资券商均注册在深圳，汇丰前海证券的业务范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐；而东亚前海证券的业务除了证券经纪、证券承销和保荐外，还有证券资产管理和证券自营。两家合资券商应在六个月内完成相应工商注册工作。

汇丰中国新闻稿引述汇丰控股行政总裁欧智华的话称：“成立合资证券公司是汇丰落实投资中国市场、发展内地业务的策略承诺的重要一步。通过该合资证券公司，我们可以在内地为客户提供广泛的投资银行及金融市场方案，使我们在内地的服务可与香港、英国或汇丰的其他主要市场看齐。”

汇丰前海证券预计将于今年底投入运作，并将分阶段申请各项牌照。

根据中国内地与香港、澳门签署的《关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）补充协议十，内地允许港资和澳资金融机构在与中方合资的证券公司，港资和澳资合并持股比例最高可达51%。

去年3月，申港证券和华菁证券这两家合资券商先后获批，成为CEPA下第一家和第二家合资券商。民信金控及民众证券分别持有申港证券15%股权。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)