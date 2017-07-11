中国证券：深交所将对市场交易情况强化实时盯盘和预警监测--新华

路透上海7月11日 - 新华社周二报导称，深圳证交所将围绕‘重点账户、重点行为、重点股票、重点时段’四个关键重点，对市场交易情况和系统性风险强化实时盯盘和预警监测，防范市场风险。

报导并引述深圳证交所相关负责人指出，目前关键是要实现交易监管的三方面转变，一方面是从主要直接监管投资者交易行为，转变为监管投资者和监管会员并重，逐步建立“以监管会员为中心”的交易行为监管模式。

此外还要从主要发现、上报违法违规线索，转变为违法违规线索发现与异常交易行为监控并重；从监控单个证券风险，到监控单个证券与市场整体风险并重、防范系统性风险转变。

而智能化监管与传统现场检查结合，成为这些转变的重要抓手。一方面，深交所探索科技化、智能化监管方式，充分运用大数据与现代信息技术、补齐监管技术短板；另一方面，深交所加强针对客户交易行为管理等的现场检查，提升一线监管手段的威慑力。

报导称，下一步深交所将制定异常交易一线监管指引，上线新版监察系统一期项目，建立全口径异常交易动态监控指标体系；研究建立账户信息共享制度，提升对“看不穿”账户的识别监控能力，加大对重点账户、“黑名单”账户实时监控力度。

近期深交所已联合上海证交所及当地派出机构，以问题和风险为导向，对部分会员开展了针对客户交易行为管理的现场检查。下一步，深交所将进一步加大现场检查力度、强化交易一线监管队伍，建立常态化、制度化、规范化的现场检查工作机制。 深交所相关负责人并表示，深交所正逐步构建“以监管会员为中心”的交易行为新监管模式。中国资本市场中小投资者较多，“对于监管资源有限的交易所来说，监管过亿投资者的交易行为确实存在难点，这就需要把关口前移。” 目前，深交所以深圳地区为试点组织开展先行先试，通过建章立制、加强技术支持、完善奖惩机制等，督促会员落实客户管理职责，为全面推广奠定基础。（完） (发稿 边竞； 审校 乔艳红)