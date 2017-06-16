版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 17:46 BJT

中国证券：积极推进区域股权市场运营机构开展新三板推荐业务试点--证监会

路透北京6月16日 - 中国证监会周五表示称，将积极推进区域性股权市场运营机构开展全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）推荐业务试点的有关工作，引导支持证券公司、私募投资基金等参与区域性股权市场，为区域性股权市场健康发展创造良好环境。

证监会新闻发言人张晓军指出，证监会将加强对省级人民政府开展区域性股权市场监管工作的指导、协调和监督，推动建立地方金融监管部门与证监会派出机构的监管合作及信息共享机制，防范和化解金融风险，保护投资者合法权益。

“当前区域性股权市场仍处于起步阶段，发展过程中还存在不少困难和问题，服务中小微企业的能力和水平有待进一步提高。”他说。

他并表示，区域性股权市场是多层次资本市场体系的重要组成部分，在实施创新驱动发展战略、服务供给侧结构性改革、促进大众创业万众创新、降低企业杠杆率等方面具有重要意义。

截至2017年4月底，全国共设立40家区域性股权市场，总体运作稳健。（完）

参看详情，请点选中国证监会网站：here (发稿 张晓翀；审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐