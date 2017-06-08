中国证券：立信会计师事务所全面整改，目前已暂停承接新的证券业务

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港6月8日 - 中国医药公司白云山周四的一则公告，无意间将大型会计师事务所--立信正被证监会勒令全面整改的信息披露出来。公告称，自5月23日起该会计师事务所已开展全面整改工作，并将在两个月的整改期间内暂停承接新的证券业务。
白云山称，因此将不得不取消拟在6月23日举办的股东大会上，继续聘请立信会计师事务所为该公司2017年度审计师和内控审计师的议案。 公司公告并称，鉴于立信会计师事务所已暂停承接新业务，其整改结束后能否通过相关部门核查也具有一定不确定性，公司取消2016年年度股东大会对上述议案的审议。（完）
更多内容：here (记者 毕晓雯; 审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为