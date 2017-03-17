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市场报道 | 2017年 3月 17日 星期五 17:06 BJT

中国证券：股指期货流动性有所改善但不充分，谨防大额委托冲击价格--中金所

路透北京3月17日 - 中国金融期货交易所周五表示，一个时期以来，股指期货市场运行总体平稳有序，流动性状况有所改善但仍不充分。近日市场出现了价格瞬间大幅波动的情况。中金所提醒交易者应充分评估市场流动性状况，谨慎交易，预防大额委托对价格的冲击，切实防范市场交易风险。

中金所上市期货合约本周内出现两次价格瞬间大幅波动的情况，周二(14日)上证50期指主力合约一度瞬间跌近9%，一分钟内成交200多手；周五(17日)，中证500股指期货IC1706合约开盘再度瞬间涨停，维持将近半分钟。

业内人士指出，由于今日上证50期指3月合约进行交割，期指市场缺乏流动性，导致乌龙指事件。（完） (发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
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