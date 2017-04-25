中国证券：证券法修订草案对证券发行规定暂不修改，因注册制尚无具体措施

路透上海4月25日 - 据新华社周一晚间报导，证券法修订草案昨日提请中国全国人大常委会二审，在草案二次审议稿中，对证券发行的相关规定暂不作修改，因目前注册制改革的相关准备工作仍在进行，具体改革措施尚未出台。

对于近年资本市场上的举牌收购热潮，二次审议稿还强化持股达到百分之五的投资者的信息披露义务，要求投资者在持股变动公告中应当公告增持股份的资金来源以及在上市公司中拥有表决权的股份变动的时间及方式。

同时，对投资者违规增持的股份，明确在一定期限内不得行使表决权；收购人持有的被收购公司股票，在收购行为完成后不得转让的期限，由“六个月”延长为“十八个月”。

报导援引全国人大法律委员会副主任委员安建介绍称，目前注册制改革相关准备工作仍在进行，具体改革举措尚未出台。据此，对现行证券法第二章“证券发行”的规定，暂不作修改，待实施注册制改革授权决定的有关措施出台后，根据实施情况，在下次审议时再对相关内容作统筹考虑。 同时，为了做好修订草案与注册制改革授权决定的衔接，体现改革方向和要求，修订草案二审稿增加规定，国务院应当按照全国人大常委会相关授权逐步推进股票发行制度改革。

针对证券市场违法违规行为的新特点，在认真总结2015年股市异常波动的经验教训基础上，草案二审稿对相关规定作进一步修改完善：增加证监会应当依法监测并防范、处置证券市场系统性风险的原则规定；进一步发挥证券交易所的一线自律管理职能；对涉嫌违法人员实施边控等措施；加大对证券违法行为的处罚力度，完善处罚规则，提高罚款数额。 关于证券交易，草案二审稿作出以下完善：扩大应予严格规范的内幕信息知情人的范围，增加操纵市场的情形；增加禁止利用未公开信息进行证券交易的规定；进一步强化证券交易实名制的要求，禁止利用他人账户从事证券交易；增加对程序化交易的规范；规范上市公司停牌、复牌行为，防止上市公司滥用停牌、复牌损害投资者的合法权益。 草案二审稿并设专章从规范现金分红、投资者适当性管理、先行赔付制度等方面强化投资者保护。