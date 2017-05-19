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亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 16:47 BJT

中国证券：证监会对国海证券采取暂停债券承销业务一年等处罚--中证网

路透上海5月19日 - 中国证券报官方网站中证网周五稍晚报导，中国证监会新闻发言人张晓军表示，拟对国海证券采取暂停资产管理产品备案一年，暂停新开账户一年，暂不受理债券承销业务一年，责令公司在一年内限期改正。同时，还对相关责任人进行了处罚。

张晓军在新闻例会上指出，国海证券债券风险事件发生以来，证监会对国海证券债券交易业务、资产管理业务以及与之相关的合规管理、内部管理等进行了相关检查发现，国海证券内部管理混乱。

去年底国海证券相关人员伪造印章签订债券业务协议从而引发纠纷，并引起市场动荡，今年1月国海证券宣布，其与事涉机构达成处置方案，国海共承接债券面值167.8亿元人民币。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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