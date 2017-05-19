中国证券：证监会对国海证券采取暂停债券承销业务一年等处罚--中证网

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透上海5月19日 - 中国证券报官方网站中证网周五稍晚报导，中国证监会新闻发言人张晓军表示，拟对国海证券采取暂停资产管理产品备案一年，暂停新开账户一年，暂不受理债券承销业务一年，责令公司在一年内限期改正。同时，还对相关责任人进行了处罚。
张晓军在新闻例会上指出，国海证券债券风险事件发生以来，证监会对国海证券债券交易业务、资产管理业务以及与之相关的合规管理、内部管理等进行了相关检查发现，国海证券内部管理混乱。
去年底国海证券相关人员伪造印章签订债券业务协议从而引发纠纷，并引起市场动荡，今年1月国海证券宣布，其与事涉机构达成处置方案，国海共承接债券面值167.8亿元人民币。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。