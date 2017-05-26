中国证券：证监会将修改上市公司股东及董监高减持规定，完善交易规则

路透北京5月26日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，近期在总结前一段实践经验和有关研究成果的基础上，借鉴国际通行做法，将修改上市公司大股东、董监高减持股份若干规定，沪、深证券交易所也将完善相应的交易规则，引导上市公司有关股东减持行为规范有序进行。

他在新闻例会上指出，证监会在监管工作中一直持续关注相应的效果及问题。总的来看，此前相关规定在规范上市公司股东减持行为，促进上市公司稳健经营、回报中小股东，支持资本市场健康发展等方面发挥了积极作用。

“同时，也出现了一些值得重视的新情况、新问题。对此，我会高度重视，专门组织力量进行了研究评估。”他说。