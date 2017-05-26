中国证券：证监会将修改上市公司股东及董监高减持规定，完善交易规则

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京5月26日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，近期在总结前一段实践经验和有关研究成果的基础上，借鉴国际通行做法，将修改上市公司大股东、董监高减持股份若干规定，沪、深证券交易所也将完善相应的交易规则，引导上市公司有关股东减持行为规范有序进行。
他在新闻例会上指出，证监会在监管工作中一直持续关注相应的效果及问题。总的来看，此前相关规定在规范上市公司股东减持行为，促进上市公司稳健经营、回报中小股东，支持资本市场健康发展等方面发挥了积极作用。
“同时，也出现了一些值得重视的新情况、新问题。对此，我会高度重视，专门组织力量进行了研究评估。”他说。
少数上市公司的大股东以及对公司经营管理有影响力的股东清仓式减持、断崖式减持等现象引起广泛关注，对市场稳定运行造成一定的冲击。对此，证监会此前已表示将查处股东减持中的违法违规行为。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为