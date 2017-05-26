中国证券：证监会拟将可转债和可交换债发行由资金申购改为信用申购

路透上海5月26日 - 中国证监会周五稍晚宣布，拟进一步完善可转债、可交换债发行方式，借鉴目前新股发行经验，将现行的资金申购改为信用申购，以避免可转债或可交换债发行时冻结大量资金，对债市产生一定影响。

证监会对《证券发行与承销管理办法》个别条款进行修订，并自今日起征求意见。证监会新闻发言人在新闻例会上表示，鉴于基本养老保险基金同时具有公众资金和社会保障资金性质，明确了基本养老保险基金享受同公募基金、社会保障基金相同的优先配售待遇。 该新闻发言人指出，现行可转债、可交换债的发行采用资金申购方式，易产生较大规模冻结资金，对货币市场和债券市场造成一定的扰动。2015年至今发行的可转债，发行期间平均冻结资金规模为发行规模的93倍，单只最大冻结资金量近5,400亿元人民币。

他表示，取消申购环节预缴款后，为约束网上投资者获配后不缴款的失信行为，将建立统一的首次公开发行（IPO）和可转债、可交换债网上信用申购违约惩戒机制。新办法规定网上投资者连续12个月内累计出现三次中签后未足额缴款的情形时，六个月内不得参与新股、可转债、可交换债申购。

承销商还可根据发行规模设置合理的网上申购上限。而可交换债的网上发行由现行时间优先的配售方式调整为与可转债相同的摇号中签方式进行分配。