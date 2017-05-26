中国证券：证监会拟将可转债和可交换债发行由资金申购改为信用申购

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海5月26日 - 中国证监会周五稍晚宣布，拟进一步完善可转债、可交换债发行方式，借鉴目前新股发行经验，将现行的资金申购改为信用申购，以避免可转债或可交换债发行时冻结大量资金，对债市产生一定影响。
证监会对《证券发行与承销管理办法》个别条款进行修订，并自今日起征求意见。证监会新闻发言人在新闻例会上表示，鉴于基本养老保险基金同时具有公众资金和社会保障资金性质，明确了基本养老保险基金享受同公募基金、社会保障基金相同的优先配售待遇。 该新闻发言人指出，现行可转债、可交换债的发行采用资金申购方式，易产生较大规模冻结资金，对货币市场和债券市场造成一定的扰动。2015年至今发行的可转债，发行期间平均冻结资金规模为发行规模的93倍，单只最大冻结资金量近5,400亿元人民币。
他表示，取消申购环节预缴款后，为约束网上投资者获配后不缴款的失信行为，将建立统一的首次公开发行（IPO）和可转债、可交换债网上信用申购违约惩戒机制。新办法规定网上投资者连续12个月内累计出现三次中签后未足额缴款的情形时，六个月内不得参与新股、可转债、可交换债申购。
承销商还可根据发行规模设置合理的网上申购上限。而可交换债的网上发行由现行时间优先的配售方式调整为与可转债相同的摇号中签方式进行分配。
对于网下投资者，承销商今后不再按申购金额的比例收取保证金，基于管理承销风险的考虑，可向网下单一申购账户收取不超过50万元的申购保证金，并在发行公告中明确约定网下投资者违约时申购保证金处理方式。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为