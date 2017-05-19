中国证券：证监会拟暂停受理新沃基金公募基金产品注册申请6个月

路透北京5月19日 - 中国证监会周五表示，拟对新沃基金及有关责任高管人员进行处理，责令其针对核查发现的合规风控问题进行改正，暂停办理公司特定客户资产管理计划备案手续；暂停受理公司的公募基金产品注册申请6个月；对负有管理责任的董事长、总经理及督察长出具警示函。

证监会微博新闻稿指出，去年底新沃基金管理的乾元2号特定客户资产管理计划受持有的信用债券违约及高杠杆操作相互叠加影响，发生大额质押回购到期无法偿付的情况。截止目前，相关回购已全部解除，产品质押杠杆已全部消化，风险因素得到有效化解。

“为严肃市场纪律，切实保护投资者合法权益，我会拟依法对新沃基金及有关责任高管人员进行处理。”证监会表示。

证监会并称，证监会对新沃基金及旗下产品运作情况进行了专项现场核查。核查发现，新沃基金对前述专户产品的风控缺失、管理失当，是造成风险事件的根本原因。同时，新沃基金在公募基金的管理上也存在一定违规问题与风险隐患。