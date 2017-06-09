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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 17:55 BJT

中国证券：证监会颁新规加强合规管理，维护人员独立性和薪酬待遇

路透北京6月9日 - 中国证监会周五发布证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法，提出对证券基金经营机构合规系统建设、部门设置、合规人员数量和质量提出基本标准；并强化监督管理，对合规负责人未能有效实施合规管理等违规行为依法追责。办法自2017年10月1日起施行。

证监会网站新闻稿称，办法进一步强化全员合规，厘清董事会、高级管理人员、合规负责人等各方合规管理责任，并改善合规负责人履职保障，采取措施维护其独立性、权威性、知情权和薪酬待遇，强化了合规负责人专业化和职业化水平。

“考虑到行业落实有关制度、人员方面的要求需要一定时间，办法自2017年10月1日起施行。”证监会表示。

证监会指出，经营机构应尽快构建完善的合规管理制度和系统，实现合规管理全覆盖，严格落实董事会、监事会、高管人员、合规负责人的合规管理职责，通过合规体系的逐步完善、优化，促使行业真正形成卓有成效的自我约束机制。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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