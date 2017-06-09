中国证券：证监会颁新规加强合规管理，维护人员独立性和薪酬待遇

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京6月9日 - 中国证监会周五发布证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法，提出对证券基金经营机构合规系统建设、部门设置、合规人员数量和质量提出基本标准；并强化监督管理，对合规负责人未能有效实施合规管理等违规行为依法追责。办法自2017年10月1日起施行。
证监会网站新闻稿称，办法进一步强化全员合规，厘清董事会、高级管理人员、合规负责人等各方合规管理责任，并改善合规负责人履职保障，采取措施维护其独立性、权威性、知情权和薪酬待遇，强化了合规负责人专业化和职业化水平。
“考虑到行业落实有关制度、人员方面的要求需要一定时间，办法自2017年10月1日起施行。”证监会表示。
证监会指出，经营机构应尽快构建完善的合规管理制度和系统，实现合规管理全覆盖，严格落实董事会、监事会、高管人员、合规负责人的合规管理职责，通过合规体系的逐步完善、优化，促使行业真正形成卓有成效的自我约束机制。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为